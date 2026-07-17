В Воронежской области обнаружили повреждение железной дороги

«Сегодня, 17 июля, в 3.35 было обнаружено повреждение одного из путей на перегоне Некрылово — Колено. Движение поездов организовано по второму пути. Возможны задержки пассажирских и пригородных составов. Пострадавших нет. Причины происшествия устанавливаются», — сообщается в Telegram-канале ЮВЖД.