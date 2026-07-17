Ремонт дороги к посёлку Монгохто продолжается в Хабаровском крае

Восстановление трассы поэтапно продолжается на протяжении двух лет. за это время комплексно отремонтировали два участка подъезда к Монгохто: с шестого по 13-й километр и с 13-го по 21-й. Сейчас работы идут на участке со второго по четвертый километр: дорожники укладывают выравнивающий слой асфальта.