Ремонт дороги к посёлку Монгохто продолжается в Хабаровском крае

Ремонт третьего участка дороги к посёлку Монгохто вступил в активную фазу. Работы выполнены на 40%. Реконструкция трассы идёт по президентскому нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Ремонт поврежденной при строительстве БАМа дороги вошел в план работ по нацпроекту по поручению губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина. На эти цели выделено около 100 млн рублей.
Восстановление трассы поэтапно продолжается на протяжении двух лет. за это время комплексно отремонтировали два участка подъезда к Монгохто: с шестого по 13-й километр и с 13-го по 21-й. Сейчас работы идут на участке со второго по четвертый километр: дорожники укладывают выравнивающий слой асфальта.
Подрядчик выполнил подготовительные работы: устранил пучинистые участки, привел в порядок откосы, подготовил площадки для автобусных остановок, отремонтировал водопропускные трубы.
Готовность проекта составляет более 40%.
Впереди устройство верхнего слоя покрытия, укрепление обочин, установка дорожных знаков, двух автобусных павильонов и нанесение разметки. Завершить работы планируют к осени.