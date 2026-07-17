Школьные спортзалы обновляют в Ванинском районе

В спортивных залах двух школ посёлка Ванино отремонтировали полы. Благоустройство залов в образовательных организациях стало частью работы по развитию спортивной инфраструктуры Ванинского района, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Ремонт прошёл в спортивных залах школ №№ 3 и 4 административного центра муниципалитета. Там привели в порядок полы и уложили новое профессиональное покрытие. Комфортные условия для занятий физической культуры создали для более 1,5 тыс. учеников.
Глава Ваниного района Алексей Маслов поблагодарил строителей за работу и напомнил, что по поручению губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина, в 2027 на территории дворца спорта Ванино появится новый спортивный объект — зал для занятий гимнастикой.