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400 суточных гусят прилетели в Хабаровский край из Башкирии

Птенцы прошли ветеринарный контроль и отправились в фермерские хозяйства региона.

В Хабаровский край доставили 400 суточных племенных гусят из Башкирии. Птенцы прибыли воздушным транспортом и после ветеринарного контроля отправились в фермерские хозяйства региона.

Как сообщили в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора, проверка партии прошла 14 июля в аэропорту Хабаровска. Специалисты осмотрели птицу и изучили ветеринарные сопроводительные документы.

Гусята прибыли из селекционно-генетического центра в Башкирии, который занимается разведением племенного молодняка водоплавающей птицы. По итогам проверки специалисты установили, что птенцы здоровы, без травм и повреждений.

Производители молодняка также прошли необходимые диагностические исследования и иммунизацию.

После оформления всех документов гусят доставили автомобильным транспортом к новым владельцам. В хозяйствах края их будут использовать для дальнейшего содержания и разведения.

Отмечается, что с начала 2026 года под контролем Россельхознадзора в регион уже поступило около тысячи суточных гусят.