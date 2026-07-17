400 суточных гусят прилетели в Хабаровский край из Башкирии

В Хабаровский край доставили 400 суточных племенных гусят из Башкирии. Птенцы прибыли воздушным транспортом и после ветеринарного контроля отправились в фермерские хозяйства региона.
Как сообщили в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора, проверка партии прошла 14 июля в аэропорту Хабаровска. Специалисты осмотрели птицу и изучили ветеринарные сопроводительные документы.
Гусята прибыли из селекционно-генетического центра в Башкирии, который занимается разведением племенного молодняка водоплавающей птицы. По итогам проверки специалисты установили, что птенцы здоровы, без травм и повреждений.
Производители молодняка также прошли необходимые диагностические исследования и иммунизацию.
После оформления всех документов гусят доставили автомобильным транспортом к новым владельцам. В хозяйствах края их будут использовать для дальнейшего содержания и разведения.
Отмечается, что с начала 2026 года под контролем Россельхознадзора в регион уже поступило около тысячи суточных гусят.