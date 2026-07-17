Хабаровский мультфильм «Капитан Невельской» выходит в прокат в сентябре

Проект реализован при поддержке Фонда кино и Правительства Хабаровского края; партнёрами выступили ВЭБ.РФ и Издательство «Просвещение», рассматривающие ленту как инструмент просветительской деятельности. Губернатор Дмитрий Демешин в ходе встречи с руководителями студии Ильёй Кузнецовым и Виталием Теном подчеркнул важность подобных инициатив для популяризации дальневосточной истории и подтвердил планы по дальнейшей поддержке креативных проектов, включая субсидирование и предоставление выставочных площадок. Илья Кузнецов со стороны студии подтвердил, что поддержка региона носит комплексный характер и помогает студии выходить на международный рынок и развивать сопутствующие направления — в частности, выпуск брендированной продукции.