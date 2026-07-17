Стало известно, как изменится развязка на Обходе Красноярска

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае показали, как будет выглядеть транспортная развязка на Обходе Красноярска в районе поселка Солонцы после реконструкции. Проект реализуется по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» и входит в программу подготовки к 400-летию Красноярска, напомнили в минтрансе края.