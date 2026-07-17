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Стало известно, как изменится развязка на Обходе Красноярска

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае показали, как будет выглядеть транспортная развязка на Обходе Красноярска в районе поселка Солонцы после реконструкции. Проект реализуется по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» и входит в программу подготовки к 400-летию Красноярска, напомнили в минтрансе края.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае показали, как будет выглядеть транспортная развязка на Обходе Красноярска в районе поселка Солонцы после реконструкции. Проект реализуется по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» и входит в программу подготовки к 400-летию Красноярска, напомнили в минтрансе края.

Согласно проекту, путепровод через проспект Котельникова расширят до четырех полос, а также обустроят переходно-скоростные полосы для увеличения пропускной способности участка. Кроме того, специалисты переустроят разворотные петли, что позволит разделить транспортные потоки и улучшить организацию движения.

Для повышения безопасности на развязке установят барьерное ограждение. Одним из ключевых объектов станет подземный пешеходный переход, который соединит микрорайоны Живем, Новалэнд и Солонцы. Его конструкция уже смонтирована, сейчас продолжаются отделочные работы и строительство подходов.

Стоимость работ составляет 1,8 млрд рублей. Реконструкция стартовала в 2025 году, завершить ее планируется в 2027-м.