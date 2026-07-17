В Госдуму от Ростовской области выдвинулись первые 88 кандидатов

Баженов также обратил внимание, что представители этой политической силы задают высокую планку лидерства, делая ставку на профессионалов, способных решать конкретные проблемы региона. В отличие от них, в стане оппонентов, по оценке эксперта, практически нет зарекомендовавших себя в реальном секторе экономики или на производстве дончан. Он отметил, что узнаваемость некоторых кандидатов строится исключительно на критике, а похвастаться конструктивными предложениями или особыми личными достижениями они, как правило, не могут.