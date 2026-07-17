Поезд из Питера в Челябинск отправится с большим опозданием из-за ЧП в Пермском крае, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Об изменении расписания информирует ФПК.
«Из-за аномальных осадков, вызвавших деформацию путей в Пермском крае, задержаны пассажирские поезда. В связи с этим изменяется время отправления с начальных станций ряда поездов», — говорится в сообщении.
Так, поезд № 74 Санкт-Петербург — Тюмень отправится 18 июля не ранее 01:30 (мск) вместо 13:45 17 июля; поезд № 70 Москва — Чита отправится 17 июля не ранее 21:00 (мск) вместо 13:20; поезд № 150 Санкт-Петербург — Челябинск отправится 18 июля не ранее 01:40 (мск) вместо 14:20 17 июля; поезд № 73 Тюмень — Санкт-Петербург отправится 17 июля не ранее 17:00 (мск) вместо 15:20; поезд № 210 Москва — Лабытнанги отправится 17 июля не ранее 15:00 (мск) вместо 12:50.