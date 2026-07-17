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Американская разведка раскрыла отношение Меркель к Трампу

Разведка США: Меркель не хотела переизбрания Трампа в 2020 году.

Источник: Комсомольская правда

В опубликованном докладе американской разведки, с которым ознакомилось РИА Новости, утверждается, что бывшая канцлер Германии Ангела Меркель, находясь на тот момент у власти, была против переизбрания Дональда Трампа на пост президента США в 2020 году.

В документе, посвященном иностранным угрозам федеральным выборам в США, говорится, что Меркель «почти что точно предпочитала, чтобы президент США не победил при переизбрании». Причиной такого настроя называются персональные конфликты между Меркель и Трампом.

В документе также указывается, что другие иностранные действующие лица имели личные предпочтения по исходу выборов 2020 года, победу на которых одержал Джо Байден.

17 июля в ходе обращения к нации президент США Трамп распорядился незамедлительно рассекретить и обнародовать разведданные, касающиеся серьезных недостатков в избирательной инфраструктуре страны. Хозяин Белого дома поручил аппарату Национальной разведки, Минюсту, ФБР и ЦРУ провести расследование.

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