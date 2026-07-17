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Экс-футболист «Зенита» перешел в воронежский «Факел»

Алексей Сутормин подписал годичное соглашение с «огнеопасными».

Источник: Комсомольская правда

Как и прогнозировала «КП-Воронеж», полузащитник Алексей Сутормин продолжит карьеру в «Факеле».

32-летний уроженец Москвы подписал с «огнеопасными» годичный контракт. В Воронеж Сутормин перебрался в ранге свободного агента.

Напомним, что Сутормин в составе питерского «Зенита» выиграл восемь трофеев: четыре чемпионских титула, три Суперкубка и один Кубок страны. В 126 матчах в составе невского клуба он забил 13 голов. Сезон-2025/26 Алексей провел в самарских «Крыльях Советов».

Быть в курсе новостей вы всегда можете в «КП-Воронеж» — теперь мы есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные события региона.

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