Конец подпольным цехам: В порту Одессы уничтожены линии сборки дронов UJ-22

Министерство обороны РФ подтвердило поражение двух цехов, где осуществлялась сборка беспилотных летательных аппаратов. В частности, ликвидированы мощности по выпуску дронов средней дальности UJ-22, принадлежащие компании «Укрджет».
Помимо производственных площадок, огневому воздействию подвергся склад с боеприпасами. Арсенал был полностью разрушен в ходе атаки.
До этого Министерство обороны РФ официально подтвердило нанесение массированного удара по объектам портовой инфраструктуры в Одесской области. В ходе операции были задействованы высокоточное оружие воздушного базирования и ударные беспилотные летательные аппараты.
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