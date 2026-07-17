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В Москве неожиданно наступила самая холодная ночь с начала июля

В столице минувшая ночь побила температурный рекорд для июля. Как сообщил ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус, на главной городской метеостанции ВДНХ воздух остыл до отметки плюс 10,4 градуса. До этого в текущем месяце минимальная температура не опускалась ниже плюс 14,7 градуса — такой показатель был зафиксирован 8 июля.

В столице минувшая ночь побила температурный рекорд для июля. Как сообщил ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус, на главной городской метеостанции ВДНХ воздух остыл до отметки плюс 10,4 градуса. До этого в текущем месяце минимальная температура не опускалась ниже плюс 14,7 градуса — такой показатель был зафиксирован 8 июля.

По словам эксперта, эта ночь вошла в четверку самых холодных с начала лета. Холоднее было лишь в ночные часы 1, 3 и 26 июня. При этом другие столичные станции фиксировали еще более низкие значения: в Тушино термометры показали плюс 9 градусов, тогда как на Балчуге было теплее — плюс 11,5 градуса.

В Новой Москве самым холодным местом оказалось Михайловское, где температура упала до плюс 7 градусов. В Московской области абсолютный минимум зафиксирован в Приокско-Террасном заповеднике — там похолодало до плюс 5,5 градуса. Самые высокие ночные показатели в регионе отмечены в Серебряных Прудах, где столбик не опускался ниже плюс 11,4 градуса.

Синоптики прогнозируют, что ближайшая ночь будет не менее прохладной: в Москве ожидается около плюс 10 градусов, по области — от плюс 7 до 12, а местами до плюс 5 градусов. Однако уже затем температура в ночные часы повысится на 4−5 градусов и вернется к обычным для июля значениям.

Сильные дожди и ветер в российском регионе оставили несколько районов без самолетов.

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