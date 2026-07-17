В Москве неожиданно наступила самая холодная ночь с начала июля

По словам эксперта, эта ночь вошла в четверку самых холодных с начала лета. Холоднее было лишь в ночные часы 1, 3 и 26 июня. При этом другие столичные станции фиксировали еще более низкие значения: в Тушино термометры показали плюс 9 градусов, тогда как на Балчуге было теплее — плюс 11,5 градуса.