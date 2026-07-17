Глава СКР Бастрыкин потребовал доклад по делу о проблемной дороге в Новой Пунери

Поводом для разбирательства стали сообщения о том, что в июле была закрыта дорога, ведущая в населенный пункт. Вместо нее жителям предложили объездной маршрут, который оказался в неудовлетворительном состоянии. На дороге нет асфальта, грунтовое покрытие регулярно размывает после дождей, а многочисленные ямы и глубокие колеи серьезно осложняют движение транспорта.