Выставка Моне и Мане, джазовый концерт и классика аниме на большом экране

В Ростовском областном музее краеведения проходит выставка «Клод Моне и Эдуард Мане. Начало импрессионизма». На выставке представлено около 60 произведений, выполненных в технике «жикле». Эта технология позволяет создать максимально точное воспроизведение шедевров: на натуральном холсте воссоздаются мельчайшие нюансы цвета и светотени, передается характер мазка и даже фактура полотна. На экскурсиях посетители узнают не только о художественных приемах Моне и Мане, но и об истории их дружбы, о том, как складывались их пути и какой след они оставили в мировой живописи. Прогулка по выставке станет настоящим путешествием в прошлое — возможностью увидеть мир глазами художников эпохи импрессионизма, обещают организаторы.