Минсвязи Прикамья предупредило о новой схеме обмана абитуриентов

Министерство связи и информационно развития Пермского края предупредило абитуриентов о новых схемах обмана при подаче документов в вуз.
Злоумышленники создают точные копии сайтов вузов, обещают «гарантированное поступление» за деньги и взламывают аккаунты на «Госуслугах». Глава Минсвязи Петр Шиловских отметил, что особенно активно мошенники действуют после выхода официальных приказов о зачислении. Тогда тем, кто не прошёл по конкурсу, могут массово предлагать купить «внезапно освободившееся» бюджетное место.
Абитуриентам и их родителям напоминают, целевое обучение оформляется только через «Госуслуги», платформу «Работа России» или напрямую через предприятие. Никаких «бронирований» и «взносов» не существует. Представители вузов никогда не запрашивают пароли, коды из смс, не «торгуют» баллами и не угрожают отменой зачисления.
При подозрении на мошенничество необходимо сбросить звонок, заблокировать контакт и сообщить в полицию и в вуз.
Ранее сайт perm.aif.ru писал о количестве бюджетных мест в вузах Перми, а также о сроках завершения приёмной кампании. Подробности — в материале.