Минсвязи Прикамья предупредило о новой схеме обмана абитуриентов

Абитуриентам и их родителям напоминают, целевое обучение оформляется только через «Госуслуги», платформу «Работа России» или напрямую через предприятие. Никаких «бронирований» и «взносов» не существует. Представители вузов никогда не запрашивают пароли, коды из смс, не «торгуют» баллами и не угрожают отменой зачисления.