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При атаках ВСУ за сутки в Белгородской области один человек погиб, пять ранены

За прошедшие сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 96 раз. Ударам подверглись 16 округов. Погибла одна мирная жительница, еще пять человек пострадали. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

Источник: Коммерсантъ

За прошедшие сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 96 раз. Ударам подверглись 16 округов. Погибла одна мирная жительница, еще пять человек пострадали. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

Средствами ПВО уничтожено 153 беспилотника. Со стороны Украины произвели пять обстрелов с использованием реактивных систем залпового огня и артиллерии. Также зафиксировано четыре сброса взрывных устройств с дронов.

В поселке Красная Яруга Краснояружского округа при обстреле погибла мирная жительница. Ее супруг доставлен в городскую больницу № 2 Белгорода с ранениями. Позже в Краснояружскую ЦРБ обратился еще один человек с осколочным ранением руки. Его отпустили после оказания помощи.

Информацию о состоянии пострадавших уточнили в региональном оперативном штабе:

в селе Герасимовка Валуйского округа при взрыве БПЛА во дворе частного дома пострадала мирная жительница. Она продолжает лечение амбулаторно;

в поселке Маслова Пристань Шебекинского округа от удара FPV-дрона по грузовому автомобилю ранен водитель. Он лечится в городской больнице № 2 Белгорода.

Сутками ранее в Белгородской области при атаках ВСУ пострадали девять человек, включая двоих детей.

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