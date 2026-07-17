При атаках ВСУ за сутки в Белгородской области один человек погиб, пять ранены

В поселке Красная Яруга Краснояружского округа при обстреле погибла мирная жительница. Ее супруг доставлен в городскую больницу № 2 Белгорода с ранениями. Позже в Краснояружскую ЦРБ обратился еще один человек с осколочным ранением руки. Его отпустили после оказания помощи.