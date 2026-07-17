Предотвратили ввоз 20 тонн зараженных абрикосов в Самару

Наличие бурой монилиозной гнили подтвердили результаты экспертизы в Самарском филиале ВНИИЗЖ. Это заболевание поражает косточковые культуры, такие как персики, сливы, вишню и другие. При благоприятных условиях потери урожая могут достигать 90%. Гриб вызывает увядание цветов и ветвей, гниль плодов и язвы на ветвях. Пораженные плоды сгнивают за несколько дней и становятся источником инфекции.