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Бузова заявила, что «с детства» болеет за аргентинского футболиста Лионеля Месси

Российская певица Ольга Бузова в своем блоге призналась, что очень ждет финала чемпионата мира по футболу — 2026, в котором встретятся сборные Аргентины и Испании.

Российская певица Ольга Бузова в своем блоге призналась, что очень ждет финала чемпионата мира по футболу — 2026, в котором встретятся сборные Аргентины и Испании.

— Во-первых, моя любимая Испания в финале. Как она Францию сделала, люто просто вообще. И Аргентина, и красавчик Месси, — поделилась с подписчиками своим мнением артистка.

По словам исполнительницы, она всегда болела за Испанию и футбольный клуб «Барселона», а выступавший за него аргентинский футболист Лионель Месси является ее любимчиком «с самого детства». Бузова подчеркнула, что довольна финалом и будет счастлива при любом исходе матча.

Тем временем Международная федерация футбола (ФИФА) начала расследование из-за баннера сборной Аргентины о Фолклендских (Мальвинских) островах. Футболисты вынесли его на поле после победы над англичанами в полуфинале чемпионата мира 2026 года.

При этом ранее в СМИ утверждали, что ФИФА до завершения чемпионата мира не станет применять санкции к игрокам сборной Аргентины за демонстрацию политического баннера. Дисциплинарное производство будет открыто после финального матча.

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