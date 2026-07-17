Бузова заявила, что «с детства» болеет за аргентинского футболиста Лионеля Месси

По словам исполнительницы, она всегда болела за Испанию и футбольный клуб «Барселона», а выступавший за него аргентинский футболист Лионель Месси является ее любимчиком «с самого детства». Бузова подчеркнула, что довольна финалом и будет счастлива при любом исходе матча.