Адвокат сказала, кто платит кредит после развода и чьей при этом будет квартира

Адвокат Мария Степина в эфире телеканала ОНТ сказала, кто платит кредит после развода и чьей при этом будет квартира.
Как уточняет специалист, если квартира приобреталась белорусами кредит, то ее можно разделить. Кредит можно выплатить досрочно, для этого понадобится разрешение в банке и местной администрации. Адвокат уточняет: если кредит был взят до 17 января 2012 года, то потребуется согласование с банком и администрацией., то потребуется согласование с банком и администрацией.
В случае раздела квартиры возможны разные решения. К примеру, недвижимость могут разделить в равных долях, если это возможно, между супругами. Кроме того, можно выделить отдельные комнаты или же продать квартиру, а полученные деньги поделить.
Есть вариант с заключением брачного договора, если брак еще не расторгнут. В документе супруги могут заранее определить, как именно будут платить по кредиту. Например, один из супругов может продолжать вносить деньги, а после этого получить право на квартиру. Сторонами могут быть предусмотрены и другие варианты погашений кредита.
Согласно статье 24 Кодекса о браке и семье имущество, которое было куплено в браке, делится между супругами поровну. Однако, уточняет адвокат, бывают исключения:
— Но суд может отступить от принципа равенства долей, то есть данный принцип равенства долей не является абсолютным. И суд может учесть интересы несовершеннолетних детей, либо нуждающихся в помощи совершеннолетних, нетрудоспособных детей, либо учесть, принять во внимание интересы одного из супругов.
Ранее адвокат сказал, может ли бывший муж прописать свою новую супругу в общую с бывшей женой квартиру.
Тем временем адвокат сказала, могут ли белорусы лишиться своей квартиры из-за долгов по ЖКУ.
Также юрист сказал, как в Беларуси взыскать ущерб после залития квартиры.