Адвокат сказала, кто платит кредит после развода и чьей при этом будет квартира

Есть вариант с заключением брачного договора, если брак еще не расторгнут. В документе супруги могут заранее определить, как именно будут платить по кредиту. Например, один из супругов может продолжать вносить деньги, а после этого получить право на квартиру. Сторонами могут быть предусмотрены и другие варианты погашений кредита.