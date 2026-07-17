Назначен генеральный директор пермского Театра Театра

Генеральным директором ГКБУК «Пермский Академический Театр-Театр» назначен Егор Мухин. Как сообщает газета «Звезда» со ссылкой на свои источники, приказ об этом был подписан сегодня. Однако по данным Rusprofile, господин Мухин пока является и.о. генерального директора, этот статус он получил 29 апреля 2026 года.