Движение на мосту через Илистую в Приморье расширят на время отпускного сезона

Как сообщили в Федеральном казённом учреждении «Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе», сейчас основные строительные работы сосредоточены в подмостовой части объекта. На проезжей части в ближайшее время нанесут временную разметку, а при необходимости — устранят дефекты дорожного покрытия для обеспечения комфортного и безопасного проезда.