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Движение на мосту через Илистую в Приморье расширят на время отпускного сезона

Ремонт проезжей части возобновится 1 сентября.

Источник: ФКУ ДСД "Дальний Восток"

В преддверии пикового туристического сезона в Приморье временно расширено движение на ремонтируемом мосту через реку Илистая, расположенном на 601 километре федеральной трассы А-370 «Уссури» Хабаровск — Владивосток, сообщила пресс-служба краевого правительства.

«Это позволит увеличить пропускную способность важного участка федеральной трассы и минимизировать заторы. Возобновить ремонт на проезжей части планируют 1 сентября», — говорится в сообщении.

Ранее из-за ремонтных работ автомобили могли проезжать по сооружению длиной 311 метров только по одной полосе. Теперь введено двухполосное движение.

Как сообщили в Федеральном казённом учреждении «Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе», сейчас основные строительные работы сосредоточены в подмостовой части объекта. На проезжей части в ближайшее время нанесут временную разметку, а при необходимости — устранят дефекты дорожного покрытия для обеспечения комфортного и безопасного проезда.

Напомним, что ремонт участка трассы Раздольное — Хасан протяженностью 10 км продолжается в Хасанском округе. Дорогу приводят в порядок по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», а в самые напряженные дни лета движение здесь будут регулировать, чтобы снизить риск заторов.