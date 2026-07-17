Движение на мосту через Илистую в Приморье расширят на время отпускного сезона

В преддверии пикового туристического сезона в Приморье временно расширено движение на ремонтируемом мосту через реку Илистая, расположенном на 601 километре федеральной трассы А-370 «Уссури» Хабаровск — Владивосток, сообщила пресс-служба краевого правительства.
«Это позволит увеличить пропускную способность важного участка федеральной трассы и минимизировать заторы. Возобновить ремонт на проезжей части планируют 1 сентября», — говорится в сообщении.
Ранее из-за ремонтных работ автомобили могли проезжать по сооружению длиной 311 метров только по одной полосе. Теперь введено двухполосное движение.
Как сообщили в Федеральном казённом учреждении «Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе», сейчас основные строительные работы сосредоточены в подмостовой части объекта. На проезжей части в ближайшее время нанесут временную разметку, а при необходимости — устранят дефекты дорожного покрытия для обеспечения комфортного и безопасного проезда.
Напомним, что ремонт участка трассы Раздольное — Хасан протяженностью 10 км продолжается в Хасанском округе. Дорогу приводят в порядок по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», а в самые напряженные дни лета движение здесь будут регулировать, чтобы снизить риск заторов.