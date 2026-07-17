С 1 сентября в школах вместо предмета ОБЗР появится два новых курса

С 1 сентября 2026 года в школах России начнет действовать обновлённый предмет «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР). Соответствующий проект приказа Министерства просвещения опубликован на Федеральном портале правовых актов, сообщает ТАСС.
Вместо прежней модульной системы, ОБЗР будет состоять из двух обязательных курсов: «Безопасность жизнедеятельности» и «Начальная военная подготовка». Каждый курс включает 34 часа учебного материала. Эти изменения затронут учащихся 8-х и 10-х классов, начиная с 2026/2027 учебного года.
Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что цель нововведений — сделать предмет более практико-ориентированным, чтобы школьники могли защитить себя в различных ситуациях, включая быт, город, природу и цифровое пространство.
Курс «Безопасность жизнедеятельности» охватывает правила обращения с бытовыми приборами, действия при пожарах и авариях, вызов экстренных служб, дорожную безопасность, природные опасности, поведение на массовых мероприятиях и ЧС. Особое внимание уделяется безопасности в цифровой среде.
Курс «Начальная военная подготовка» направлен на формирование готовности к защите государства и военной службе. Школьники изучат принципы национальной безопасности, закрепленные в Конституции РФ, ЧС и систему гражданской обороны, использование средств защиты, порядок эвакуации, воинские уставы, дисциплину и строевые приемы. Важное место занимают вопросы противодействия экстремизму и терроризму, а также навыки оказания первой помощи.