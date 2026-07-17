С 1 сентября в школах вместо предмета ОБЗР появится два новых курса

Курс «Начальная военная подготовка» направлен на формирование готовности к защите государства и военной службе. Школьники изучат принципы национальной безопасности, закрепленные в Конституции РФ, ЧС и систему гражданской обороны, использование средств защиты, порядок эвакуации, воинские уставы, дисциплину и строевые приемы. Важное место занимают вопросы противодействия экстремизму и терроризму, а также навыки оказания первой помощи.