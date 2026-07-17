Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Директор воронежской школы № 48 скончался на 57-м году жизни

Андрей Артемов возглавлял учебное заведение 17 лет.

Источник: Комсомольская правда

На 57-м году жизни скончался директор МБОУ СОШ № 48 Воронежа Андрей Артемов. Об этом сообщает официальный сайт учебного заведения.

Андрея Викторовича уважали как педагоги, так и учащиеся и их родители.

В 48-й школе Артемов проработал свыше 30 лет, из которых 17 — в ранге директора.

— Светлая память об Андрее Викторовиче навсегда останется в наших сердцах, — не скрывают своей печали его коллеги.

Быть в курсе новостей вы всегда можете в «КП-Воронеж» — теперь мы есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные события региона.

Узнать больше по теме
Воронеж: город воинской славы и столица Черноземья
Воронеж — один из крупнейших городов Центральной России, который занимает особое место в российской истории. Благодаря выгодному расположению на юге европейской части страны Воронеж остается важным транспортным узлом и центром Черноземья: собрали о нем главное.
Читать дальше