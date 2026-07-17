Директор воронежской школы № 48 скончался на 57-м году жизни

На 57-м году жизни скончался директор МБОУ СОШ № 48 Воронежа Андрей Артемов. Об этом сообщает официальный сайт учебного заведения.
Андрея Викторовича уважали как педагоги, так и учащиеся и их родители.
В 48-й школе Артемов проработал свыше 30 лет, из которых 17 — в ранге директора.
— Светлая память об Андрее Викторовиче навсегда останется в наших сердцах, — не скрывают своей печали его коллеги.
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