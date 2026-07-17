Нижегородские полицейские поймали 18-летнего курьера мошенников

В полицию обратилась пенсионерка из Балахны, которая лишилась почти 2 млн рублей. Сначала женщину пригласили в якобы общедомовой чат и попросили написать код из смс-сообщения, а затем стали угрожать ей лишением жилья и средств. По указанию аферистов она перевела 580 000 рублей на продиктованные счета, а 1 347 910 рублей передала курьеру.