Нижегородские полицейские поймали 18-летнего курьера мошенников

18-летнего курьера мошенников задержали в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
В полицию обратилась пенсионерка из Балахны, которая лишилась почти 2 млн рублей. Сначала женщину пригласили в якобы общедомовой чат и попросили написать код из смс-сообщения, а затем стали угрожать ей лишением жилья и средств. По указанию аферистов она перевела 580 000 рублей на продиктованные счета, а 1 347 910 рублей передала курьеру.
В ходе расследования удалось задержать 18-летнего молодого человека, который, как выяснилось, не впервые работает с мошенниками. Он забирал деньги у обманутых граждан на территории Нижнего Новгорода и Чкаловска. Полученные средства курьер отправлял на специальные счета и переводил в криптовалюту.
Участника схемы заключили под стражу. Расследование продолжается.
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