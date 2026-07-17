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Нижегородские полицейские поймали 18-летнего курьера мошенников

Он забирал деньги у обманутых граждан.

Источник: Живем в Нижнем

18-летнего курьера мошенников задержали в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

В полицию обратилась пенсионерка из Балахны, которая лишилась почти 2 млн рублей. Сначала женщину пригласили в якобы общедомовой чат и попросили написать код из смс-сообщения, а затем стали угрожать ей лишением жилья и средств. По указанию аферистов она перевела 580 000 рублей на продиктованные счета, а 1 347 910 рублей передала курьеру.

В ходе расследования удалось задержать 18-летнего молодого человека, который, как выяснилось, не впервые работает с мошенниками. Он забирал деньги у обманутых граждан на территории Нижнего Новгорода и Чкаловска. Полученные средства курьер отправлял на специальные счета и переводил в криптовалюту.

Участника схемы заключили под стражу. Расследование продолжается.

Ранее мы писали, что глава Володарского округа Дмитрий Третьяков едва не попался на уловки мошенников.