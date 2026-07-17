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Поезд и грузовик столкнулись около станции Каликино в Нижегородской области

Столкновение грузового поезда и автомобиля с прицепом произошло ночью 17 июля около станции Каликино в муниципальном округе Бор Нижегородской области. Пострадавших в результате происшествия нет, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Столкновение грузового поезда и автомобиля с прицепом произошло ночью 17 июля около станции Каликино в муниципальном округе Бор Нижегородской области. Пострадавших в результате происшествия нет, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Повреждены локомотив и трактор, который перевозили на грузовике.

Как добавили в Центральном МСУТ СКР, предварительная причина аварии — выезд грузовика на переезд на запрещающий сигнал светофора. Проводится доследственная проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

В результате столкновения было задержано движение семи пассажирских поездов, сейчас оно восстановлено.