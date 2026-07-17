Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Центральном районе Красноярска снесли 37 незаконных построек

37 временных сооружений убрали с территории Центрального района с начала года.

Источник: Комсомольская правда

С начала 2026 года в Центральном районе Красноярска убрали 37 незаконных временных построек. В мэрии сообщили, что большинство из них — 29 — собственники вывезли самостоятельно после уведомлений от администрации. Остальные пришлось снести за счет бюджетных средств.

Среди демонтированных сооружений: ограждения, шлагбаумы, торговые киоски и другое. Наиболее масштабные работы развернулись на улице Коммунистической, 15 (здесь находился крупный гаражный массив).

В администрации района напомнили, что муниципальные власти могут сносить только те объекты, которые находятся на муниципальной земле. Если временное строение расположено на придомовой территории, то вопрос нужно решать через управляющую организацию.