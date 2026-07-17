Красноярцы предложили идеи для благоустройства сквера имени Крутовского

«Сегодня это пространство фактически не освоено. Наша задача — сделать его открытым для посещения всех категорий жителей и, самое главное, безопасным. Именно на безопасности во время встреч делали акцент и сами жители. Сквер подключат к системе “Безопасный город”: там появятся видеонаблюдение, двухуровневая подсветка, а пространство организуют так, чтобы оно хорошо просматривалось и соответствовало современным требованиям», — отметил руководитель администрации Центрального района Дмитрий Безруких.