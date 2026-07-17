Красноярцы предложили идеи для благоустройства сквера имени Крутовского

В Красноярске продолжается обсуждение будущего наполнения общественных пространств, которые преобразятся в 2027 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». В четверг, 16 июля, в урбанфоруме приняли участие жители Центрального района.
За преображение сквера имени Крутовского, расположенного в районе улицы Карла Маркса, 14а, проголосовали более 14 тысяч человек. История этого места насчитывает свыше ста лет — когда-то здесь был сад, заложенный врачом, публицистом и общественным деятелем Владимиром Крутовским.
Еще до урбанфорума представители администрации Центрального района встретились с жителями ближайших домов, чтобы собрать первые предложения для будущей концепции благоустройства. Тогда красноярцы попросили уделить особое внимание вопросам комфорта и безопасности.
«Сегодня это пространство фактически не освоено. Наша задача — сделать его открытым для посещения всех категорий жителей и, самое главное, безопасным. Именно на безопасности во время встреч делали акцент и сами жители. Сквер подключат к системе “Безопасный город”: там появятся видеонаблюдение, двухуровневая подсветка, а пространство организуют так, чтобы оно хорошо просматривалось и соответствовало современным требованиям», — отметил руководитель администрации Центрального района Дмитрий Безруких.
Эти предложения жители продолжили обсуждать уже во время урбанфорума. Вместе с проектировщиками и депутатом Законодательного Собрания Красноярского края Ильей Зайцевым они детально рассмотрели возможное наполнение будущего общественного пространства.
«Очень важно сохранить уникальность этого тихого пространства в самом центре города. Наша задача — не испортить его, сохранить максимально зеленые насаждения, но сделать так, чтобы жителям было максимально комфортно. Такие урбанфорумы важны, потому что позволяют привлечь жителей ко всему процессу благоустройства. Сегодняшняя встреча — только первый шаг», — отметил Илья Зайцев.
Во время обсуждения участники предложили максимально сохранить существующие зеленые насаждения, привести в порядок деревья и кустарники, обновить пешеходные дорожки и городскую мебель, предусмотреть качественное освещение, а также сохранить сквер тихим местом для прогулок и отдыха.
«Главным страхом было, что при благоустройстве вырубят деревья. Но, мне кажется, администрация услышала пожелание максимально сохранить зеленые насаждения. Очень понравилось, что получился конструктивный диалог. Надеемся, что наш сквер скоро преобразится», — отметила жительница района Виктория Москвитина.
Теперь у проектировщиков есть примерно месяц на разработку концепции обновления сквера. После этого ее представят в администрацию города, которая рассмотрит предложения и при необходимости направит проект на доработку с учетом мнения жителей.
Если жители не смогли принять участие в урбанфоруме, но хотят внести свои предложения, они могут напрямую обратиться в администрацию Центрального района.
Напомним, в 2027 году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Красноярске благоустроят по одному общественному пространству в каждом из семи районов города, а также набережную в Березовке, которая впервые участвовала в проекте уже в составе большого Красноярска.
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