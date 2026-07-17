Госэкспертизу прошел проект строительства филиала центра «Микула» в Нижнем

В Нижнем Новгороде успешно завершена государственная экспертиза проекта возведения нового здания филиала МБУК «Музейно‑выставочный центр “Микула”» — Центра культуры и досуга «Искра». Сведения о положительном заключении размещены 15 июля 2026 года на портале ГИС ЕГРЗ.