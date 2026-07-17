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Госэкспертизу прошел проект строительства филиала центра «Микула» в Нижнем

Объём финансирования строительства составляет 100,2 миллиона рублей.

В Нижнем Новгороде успешно завершена государственная экспертиза проекта возведения нового здания филиала МБУК «Музейно‑выставочный центр “Микула”» — Центра культуры и досуга «Искра». Сведения о положительном заключении размещены 15 июля 2026 года на портале ГИС ЕГРЗ.

Проверку проектной документации и данных инженерных изысканий проводило ГАУ НО «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», которое подтвердило соответствие материалов установленным требованиям.

Разработчиками проекта выступили компании ООО «Нова» и ООО «Проектриск», заказчиком — МКУ «Главное управление по капитальному строительству Нижнего Новгорода».

Новое здание планируют возвести в посёлке Берёзовая Пойма на улице Лучистой. Объём финансирования строительства составляет 100,2 миллиона рублей.

Ранее проект реконструкции тоннелей Ржавки в Нижнем Новгороде не одобрили.