Жительница Котово погибла в огне под Волгоградом

Пожар со смертельным исходом случился накануне в городе Котово Волгоградской области. Огонь вспыхнул в частном доме.
По данным регионального спасательного ведомства, пламя охватило 104 квадратных метра. Тело 50-летней женщины обнаружили, когда пожар был потушен.
Всего в регионе 16 июля случилось девять пожаров.
В станице Кумылженской горело перекрытие в частном доме, в хуторе Авилов и селе Верхнепогромное — по две хозпостройки, в хуторе Большой Бабенский — деревянная баня, в селе Ромашки — обрешётка кровли в хозпостройке.
В Волгограде в Краснооктябрьском районе вспыхнули строительные конструкции на стройплощадке многоэтажки, в Дзержинском — старые вещи в гараже, а в Урюпинск владелец ВАЗ-2112 остался без автомобиля.
Люди в этих пожарах не пострадали.
Ранее серийного поджигателя заброшенных домов под Волгоградом поймала полиция.