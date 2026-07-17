Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница Котово погибла в огне под Волгоградом

Всего в регионе 16 июля случилось девять пожаров.

Пожар со смертельным исходом случился накануне в городе Котово Волгоградской области. Огонь вспыхнул в частном доме.

По данным регионального спасательного ведомства, пламя охватило 104 квадратных метра. Тело 50-летней женщины обнаружили, когда пожар был потушен.

Всего в регионе 16 июля случилось девять пожаров.

В станице Кумылженской горело перекрытие в частном доме, в хуторе Авилов и селе Верхнепогромное — по две хозпостройки, в хуторе Большой Бабенский — деревянная баня, в селе Ромашки — обрешётка кровли в хозпостройке.

В Волгограде в Краснооктябрьском районе вспыхнули строительные конструкции на стройплощадке многоэтажки, в Дзержинском — старые вещи в гараже, а в Урюпинск владелец ВАЗ-2112 остался без автомобиля.

Люди в этих пожарах не пострадали.

Ранее серийного поджигателя заброшенных домов под Волгоградом поймала полиция.