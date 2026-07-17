«Рыжий фест — 2026» сменил дату и площадку в Челябинске

Южно-Уральская книжная ярмарка и фестиваль «Рыжий фест — 2026» в этом году пройдут на новой площадке и в другие даты. Организаторы перенесли мероприятие в торгово-развлекательный комплекс «Таганай». Фестиваль традиционно продлится три дня — 17, 18 и 19 сентября, а книжная ярмарка добавила еще один день и будет работать до 20 сентября включительно.