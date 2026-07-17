«Рыжий фест — 2026» сменил дату и площадку в Челябинске

Южно-Уральская книжная ярмарка и фестиваль «Рыжий фест — 2026» в этом году пройдут на новой площадке и в другие даты. Организаторы перенесли мероприятие в торгово-развлекательный комплекс «Таганай». Фестиваль традиционно продлится три дня — 17, 18 и 19 сентября, а книжная ярмарка добавила еще один день и будет работать до 20 сентября включительно.
Участие подтвердили более 90 издательств — от региональных до крупнейших игроков книжного рынка. Впервые фестиваль посетит издательство комиксов Bubble.
Решение о смене площадки организаторы объяснили растущей популярностью проекта.
«“Рыжий фест” из года в год растет и развивается. Проекту становится тесно в прежних рамках: число участников увеличивается, программа расширяется. Новая площадка в “Таганае” дает больше пространства для мероприятий разного формата, встреч и общения. А дополнительный день книжной ярмарки позволит многим успеть приобрести интересующие их книги», — отметила заместитель директора по творческой деятельности Челябинской областной универсальной научной библиотеки Екатерина Сторублева.
Тема фестиваля 2026 года — «Литературный код регионов». Напомним, что «Рыжий фест» (6+) проходит седьмой раз. Три дня на фестивале будут работать площадки «Люди», «Книги», «Идеи», «Форум» и «Творчество». На них пройдет не менее 100 культурно-просветительских мероприятий.