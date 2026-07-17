Отключение воды в Кировском районе Волгограда 18 июля 2026: адреса

«Концессии водоснабжения» в выходные проведут работы по замене пожарных гидрантов на юге Волгограда. Из-за этого под временное отключение воды в субботу, 18 июля 2026 года, в Кировском районе Волгограда попали десятки домов на четырех улицах. Смотрим полный список адресов, где на день пересохнут краны холодной и горячей воды с 9.00 до 17.00 часов 18 июля 2026 года.