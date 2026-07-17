Выплаты Росгосстраха по страхованию жилья и имущества выросли в 2 раза

«Миссия страховой компании — стоять на защите интересов клиента и смягчать последствия любых негативных событий. Рост выплат из-за аномальной погоды или новых вызовов среды — это прямое доказательство того, что наш бизнес несет реальную пользу обществу. Мы считаем, что устойчивость и надежность Росгосстраха определяются не только капиталом, но и способностью быть рядом в критической ситуации, обеспечивая своевременную и полную поддержку. Именно в этом заключается основа доверия семи миллионов наших клиентов», — прокомментировал генеральный директор Росгосстраха Максим Шепелев.