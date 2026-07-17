В Калининграде на 10,8 млн рублей планируют обустроить 15 пешеходных переходов

В перечень вошли переходы на пересечении ул. Грига и Фрунзе, Ленинского проспекта и Ольштынской, возле домов № 2 и 15А на улице Тельмана, у домов № 73 и 93 на ул. Кирова, на пересечении ул. Грига и переулка Грига, на Великолукской, Коммунальной, Банковской, Кропоткина, Яналова, Вернадского — Родителева, Чаадаева, Чернышевского, Ладожской, а также на улицах Багратиона и Дзержинского.