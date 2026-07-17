Нарколог рассказал россиянам о главном мифе про алкоголь

По словам специалиста, пациенты часто называют стресс одной из главных причин, из-за которых начали злоупотреблять алкоголем. Врач пояснил, что этанол действительно может на короткое время действовать как успокаивающее средство. Но это лишь создает иллюзию, что проблема исчезла. После опьянения наступает похмелье, а нерешенная ситуация снова вызывает тревогу.