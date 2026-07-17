Нарколог рассказал россиянам о главном мифе про алкоголь

Мнение о том, что алкоголь снимает стресс, является заблуждением. На самом деле спиртное может только усугубить проблему, рассказал РИА Новости врач-нарколог Андрей Сергеев.
По словам специалиста, пациенты часто называют стресс одной из главных причин, из-за которых начали злоупотреблять алкоголем. Врач пояснил, что этанол действительно может на короткое время действовать как успокаивающее средство. Но это лишь создает иллюзию, что проблема исчезла. После опьянения наступает похмелье, а нерешенная ситуация снова вызывает тревогу.
«Человек испытывает потребность в алкоголе как в седативном препарате, снимающем стресс. Но затем тревожность только усиливается, человеку нужна новая порция спиртного, чтобы снять ее. Причем для достижения эффекта дозу все время необходимо увеличивать. Как итог — алкогольная зависимость, снижение качества жизни, проблемы со здоровьем», — поясняет доктор.
Сергеев добавил, что алкоголь токсичен и прежде всего бьет по пищеварительной системе. Он может приводить к циррозу, панкреатиту, раку желудка и кишечника, а также повышать риски инсультов, инфарктов и атеросклероза.
(Фото: magnific.com).