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Дополнительный день сдачи ЕГЭ принес еще 2 стобалльных результата в Хабаровском крае

В 2024 году по инициативе Владимира Путина внедрили «Президентские дни» — они позволяют выпускникам добровольно пересдать один из предметов по выбору, чтобы улучшить свой результат. В этом году в Хабаровском крае этой возможностью воспользовались 1 145 выпускников. Пересдачи прошли 8 и 9 июля — по их итогам еще двое выпускников получили по 100 баллов на ЕГЭ.

В 2024 году по инициативе Владимира Путина внедрили «Президентские дни» — они позволяют выпускникам добровольно пересдать один из предметов по выбору, чтобы улучшить свой результат. В этом году в Хабаровском крае этой возможностью воспользовались 1 145 выпускников. Пересдачи прошли 8 и 9 июля — по их итогам еще двое выпускников получили по 100 баллов на ЕГЭ. «Выпускник школы № 3 г. Советской Гавани Борис Обухов улучшил свои результаты по истории до 100 баллов, а выпускница школы № 30 г. Хабаровска Полина Колесникова получила 100 баллов по литературе. Еще семь выпускников показали высокие результаты, набрав 95 и более баллов», — рассказали в министерстве образования и науки Хабаровского края. В этом году в Хабаровском крае 33 стобалльных результата. 11 из них — по русскому языку, 7 — по химии, 5 — по физике, 3 — по профильной математике, 3 — по литературе, 3 — по истории, и 1 — по биологии.