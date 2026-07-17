Предприятия Дона задолжали сотрудникам почти 13 млн рублей

В Ростовской области возбуждены уголовные дела в отношении руководителей компаний, задолжавших сотрудникам зарплату. Общая сумма долга перед 260 работниками достигла 12,8 миллиона рублей.
По данным регионального Следственного комитета, в целях обеспечения погашения задолженности наложен арест на имущество работодателей — на сумму 7,5 миллиона рублей. Следователи намерены продолжать работу до полного восстановления трудовых прав граждан и закрытия долга.
Помимо этого, ведомство держит на жёстком контроле миграционную ситуацию в регионе. Ряд должностных лиц уже привлечён к уголовной ответственности за соответствующие нарушения, а наиболее резонансные дела переданы в суд.