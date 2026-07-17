Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Предприятия Дона задолжали сотрудникам почти 13 млн рублей

Об этом сообщает региональный Следком.

В Ростовской области возбуждены уголовные дела в отношении руководителей компаний, задолжавших сотрудникам зарплату. Общая сумма долга перед 260 работниками достигла 12,8 миллиона рублей.

По данным регионального Следственного комитета, в целях обеспечения погашения задолженности наложен арест на имущество работодателей — на сумму 7,5 миллиона рублей. Следователи намерены продолжать работу до полного восстановления трудовых прав граждан и закрытия долга.

Помимо этого, ведомство держит на жёстком контроле миграционную ситуацию в регионе. Ряд должностных лиц уже привлечён к уголовной ответственности за соответствующие нарушения, а наиболее резонансные дела переданы в суд.