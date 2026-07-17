В Казани жители готовы заправлять машины за определенную плату

В ответ на это появились новые предложения от местных жителей. Они готовы заправлять машины за определенную плату.
Объявления о таких услугах можно найти на специализированных сайтах и в чате таксистов. Стоимость заправки варьируется от четырех тысяч рублей, включая транспортировку автомобиля к проверенной АЗС и возврат с полным баком. Однако есть и требования к клиентам: в машине должна быть либо неограниченная страховка, либо временный водитель должен быть вписан в полис, также необходима действующая КАСКО и исправное состояние автомобиля.
Кроме того, в чате таксистов появились скриншоты из приложений, где коллеги продают места в очередях за деньги. Например, один водитель предлагает место за 1,5 тысячи рублей, а другой — 11-е место за две тысячи.