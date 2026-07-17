КСП проверит траты мэрии Уфы после скандала с судьями из Татарстана

На основании этого документа 15 июля председатель Контрольно-счетной палаты Наталья Савиных подписала приказ о проверке, которая пройдет с 21 июля по 17 августа. Для этого создали комиссию и утвердили программу.
Ранее на заседании горсовета Уфы Марат Васимов заявил, что в распоряжении Совета есть информация о нецелевом использовании служебного транспорта администрации для перевозки судей Верховного суда Башкортостана, прибывших из Татарстана, а также членов их семей и личного имущества. По этим фактам горсовет уже направил обращение в следственное управление СК России по РБ.