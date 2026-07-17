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КСП проверит траты мэрии Уфы после скандала с судьями из Татарстана

Председатель Горсовета Уфы Марат Васимов обратился в Контрольно-счетную палату с просьбой проверить законность и эффективность использования бюджетных средств на служебный транспорт администрации и подведомственных учреждений. Соответствующее обращение имеется в распоряжении Горобзор.ру.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

На основании этого документа 15 июля председатель Контрольно-счетной палаты Наталья Савиных подписала приказ о проверке, которая пройдет с 21 июля по 17 августа. Для этого создали комиссию и утвердили программу.

Ранее на заседании горсовета Уфы Марат Васимов заявил, что в распоряжении Совета есть информация о нецелевом использовании служебного транспорта администрации для перевозки судей Верховного суда Башкортостана, прибывших из Татарстана, а также членов их семей и личного имущества. По этим фактам горсовет уже направил обращение в следственное управление СК России по РБ.

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