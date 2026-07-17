В Ростовской области резко возросло число молодых школьных учителей

В Ростовской области растёт доля молодых педагогов в школах — власти региона связывают это с растущей популярностью профессии учителя среди молодёжи.
По данным правительства области, за пять лет план приёма на педагогические направления подготовки вырос на 28%: специальность всё чаще выбирают выпускники. Как отметил заместитель губернатора Андрей Фатеев, это говорит об устойчивом интересе к профессии педагога.
За последние три года в школах Дона стабильно увеличивается численность преподавателей моложе 35 лет. При этом требования к новым специалистам стали выше: от них ждут уверенного владения цифровыми инструментами, навыков работы с электронными журналами и образовательными онлайн‑платформами.
Чтобы закрепить положительную динамику, эксперты предлагают сформировать единый подход к довузовской подготовке. Такая система поможет школьникам заранее понять специфику профессии и осознанно определиться с выбором карьеры учителя.