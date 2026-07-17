Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области резко возросло число молодых школьных учителей

Об этом рассказали в правительстве региона.

В Ростовской области растёт доля молодых педагогов в школах — власти региона связывают это с растущей популярностью профессии учителя среди молодёжи.

По данным правительства области, за пять лет план приёма на педагогические направления подготовки вырос на 28%: специальность всё чаще выбирают выпускники. Как отметил заместитель губернатора Андрей Фатеев, это говорит об устойчивом интересе к профессии педагога.

За последние три года в школах Дона стабильно увеличивается численность преподавателей моложе 35 лет. При этом требования к новым специалистам стали выше: от них ждут уверенного владения цифровыми инструментами, навыков работы с электронными журналами и образовательными онлайн‑платформами.

Чтобы закрепить положительную динамику, эксперты предлагают сформировать единый подход к довузовской подготовке. Такая система поможет школьникам заранее понять специфику профессии и осознанно определиться с выбором карьеры учителя.