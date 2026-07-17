Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Финал ЧМ-2026 в Нью-Йорке могут перенести из-за лесных пожаров в Канаде

Финал чемпионата мира — 2026, запланированный в Нью-Йорке на 19 июля, оказался под угрозой переноса из-за лесных пожаров в Канаде, которые поспособствовали образованию смога. Об этом в четверг, 16 июля, сообщили в Ole.

Финал чемпионата мира — 2026, запланированный в Нью-Йорке на 19 июля, оказался под угрозой переноса из-за лесных пожаров в Канаде, которые поспособствовали образованию смога. Об этом в четверг, 16 июля, сообщили в Ole.

Дым от пожаров уже добрался до США, мгла заволокла небо над Нью-Йорком и Бостоном. Несмотря на это, организаторы футбольной встречи выражают надежду на то, что смог до матча успеет рассеяться.

При этом накануне из-за загрязнения воздуха в Чикаго отложили матч регулярного чемпионата Главной футбольной лиги (MLS) между «Чикаго Файр» и «Ванкувер Уайткэпс». Если финал ЧМ-2026 все же состоится, президент США Дональд Трамп намерен вместе с главой ФИФА лично вручить трофей победителю.

Глава Аргентины Хавьер Милей в свою очередь заявил, что будет смотреть финал чемпионата мира по футболу, где сыграет национальная сборная, в своей резиденции в куртке нефтяника на удачу.

В финале чемпионата мира по футболу встретятся сборные Испании и Аргентины. В преддверии решающего матча болельщики гадают, кто же станет победителем в 2026 году. Об этом «Вечерняя Москва» спросила экспертов.

Узнать больше по теме
Канада: вторая по величине страна мира, где зимы почти такие же суровые, как в России
Канада — одно из крупнейших государств мира и важный участник международной политики, экономики и военных союзов. Эта страна занимает огромную часть Северной Америки и обладает богатыми природными ресурсами, развитой экономикой и устойчивой политической системой. В этом материале рассказываем, где находится Канада на карте мира, какое там политическое устройство и какие у страны отношения с США.
Читать дальше