Финал ЧМ-2026 в Нью-Йорке могут перенести из-за лесных пожаров в Канаде

Финал чемпионата мира — 2026, запланированный в Нью-Йорке на 19 июля, оказался под угрозой переноса из-за лесных пожаров в Канаде, которые поспособствовали образованию смога. Об этом в четверг, 16 июля, сообщили в Ole.
Дым от пожаров уже добрался до США, мгла заволокла небо над Нью-Йорком и Бостоном. Несмотря на это, организаторы футбольной встречи выражают надежду на то, что смог до матча успеет рассеяться.
При этом накануне из-за загрязнения воздуха в Чикаго отложили матч регулярного чемпионата Главной футбольной лиги (MLS) между «Чикаго Файр» и «Ванкувер Уайткэпс». Если финал ЧМ-2026 все же состоится, президент США Дональд Трамп намерен вместе с главой ФИФА лично вручить трофей победителю.
Глава Аргентины Хавьер Милей в свою очередь заявил, что будет смотреть финал чемпионата мира по футболу, где сыграет национальная сборная, в своей резиденции в куртке нефтяника на удачу.
В финале чемпионата мира по футболу встретятся сборные Испании и Аргентины. В преддверии решающего матча болельщики гадают, кто же станет победителем в 2026 году. Об этом «Вечерняя Москва» спросила экспертов.