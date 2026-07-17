В Москве завершился X фестиваль циркового искусства «Идол-2026»

Свои номера представили более 180 артистов из 12 стран: России, Венгрии, Германии, Италии, Китая, КНДР, Кубы, Мексики, Монголии, Танзании, Чили и Эфиопии. Кроме того, 10 июня по 12 июля, зрители увидели гала-шоу российских и зарубежных артистов. В этом году на манеже состоялись номера в самых разных жанрах: от икарийских игр и воздушной гимнастики до дрессуры, группового каучука, эквилибристики, жонглирования и клоунады. Посетителям представили 32 шоу и 23 номера.