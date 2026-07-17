В Москве завершился X фестиваль циркового искусства «Идол-2026»

Фестиваль циркового искусства «Идол-2026» проходил с 30 июня по 12 июля в Москве в соответствии с целями национального проекта «Семья». Об этом сообщили в департаменте экономической политики и развития города.
Свои номера представили более 180 артистов из 12 стран: России, Венгрии, Германии, Италии, Китая, КНДР, Кубы, Мексики, Монголии, Танзании, Чили и Эфиопии. Кроме того, 10 июня по 12 июля, зрители увидели гала-шоу российских и зарубежных артистов. В этом году на манеже состоялись номера в самых разных жанрах: от икарийских игр и воздушной гимнастики до дрессуры, группового каучука, эквилибристики, жонглирования и клоунады. Посетителям представили 32 шоу и 23 номера.
«В этом году посещаемость увеличилась почти на 40 процентов: выступления в зале увидели более 76 тысяч гостей, еще 60 тысяч человек посмотрели фестиваль онлайн. На манеже выступили свыше 180 артистов из 12 стран, включая Кубу, Китай, Эфиопию и Монголию», — отметил руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.