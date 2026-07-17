69-летний пенсионер рискнул жизнью ради спасения незнакомки: преступник откусил ему нос

В Китае 69-летнего Цзэн Фаньлиня, потерявшего часть носа при спасении женщины от нападавшего, признали национальным героем. Инцидент произошел в апреле в деревне провинции Хунань, пишет South China Morning Post.
Как уточняет издание, весной в деревню пришел незнакомый мужчина и стал нападать на людей. В какой-то момент он схватил женщину за шею. Цзэн не растерялся и бросился на помощь односельчанке. Во время борьбы нападавший откусил мужчине часть носа. Несмотря на травму, Цзэн продолжил удерживать незнакомца до приезда полиции.
Врачи провели две операции. Нос восстановили с помощью трансплантата кожи с головы. Лечение оплатило государство. В июле правительство Китая включило его в список «национальных героев».
«По сравнению со спасением жизни, все, что я сделал, того стоило», — признался Цзэн.
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