69-летний пенсионер рискнул жизнью ради спасения незнакомки: преступник откусил ему нос

Как уточняет издание, весной в деревню пришел незнакомый мужчина и стал нападать на людей. В какой-то момент он схватил женщину за шею. Цзэн не растерялся и бросился на помощь односельчанке. Во время борьбы нападавший откусил мужчине часть носа. Несмотря на травму, Цзэн продолжил удерживать незнакомца до приезда полиции.