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69-летний пенсионер рискнул жизнью ради спасения незнакомки: преступник откусил ему нос

Пенсионеру откусили нос при попытке защитить девушку от нападения в Китае.

Источник: Комсомольская правда

В Китае 69-летнего Цзэн Фаньлиня, потерявшего часть носа при спасении женщины от нападавшего, признали национальным героем. Инцидент произошел в апреле в деревне провинции Хунань, пишет South China Morning Post.

Как уточняет издание, весной в деревню пришел незнакомый мужчина и стал нападать на людей. В какой-то момент он схватил женщину за шею. Цзэн не растерялся и бросился на помощь односельчанке. Во время борьбы нападавший откусил мужчине часть носа. Несмотря на травму, Цзэн продолжил удерживать незнакомца до приезда полиции.

Врачи провели две операции. Нос восстановили с помощью трансплантата кожи с головы. Лечение оплатило государство. В июле правительство Китая включило его в список «национальных героев».

«По сравнению со спасением жизни, все, что я сделал, того стоило», — признался Цзэн.

Ранее KP.RU писал, как жительница Китая Сун Мэй смогла вывести мужа из комы, кусая его за пальцы ног в течение пяти лет.