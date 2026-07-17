«Вдруг из унитаза высунулась голова»: мужчина 8 часов просидел в переносном туалете, пытаясь достать газировку

В США мужчина около восьми часов просидел в резервуаре переносного туалета после попытки достать упавшую бутылку газировки. Вытащить его смогли только пожарные. Об этом сообщает New York Post.
Инцидент произошел в Канзас-Сити после мероприятия, связанного с чемпионатом мира по футболу. Сотрудники компании Patriot Portable Restrooms проверяли кабинки перед вывозом и обнаружили, что одна из них заперта изнутри. Мужчина не вышел даже после предупреждения, поэтому рабочие обратились к полицейскому.
Дверь удалось открыть, однако внутри никого не оказалось. Спустя несколько секунд из отверстия туалета показалась голова застрявшего мужчины.
«Они заглянули внутрь и никого не увидели. Крышка была закрыта. Вдруг из туалета появилась голова, и он сказал: “Я здесь”», — рассказал партнер компании Чип Каунтерман.
Пожарные распилили пластиковый резервуар ручными пилами и освободили американца. После этого его облили водой из пожарной машины. Мужчина объяснил, что еще накануне полез за упавшей газировкой и каким-то образом полностью оказался внутри бака с отходами.
В апреле спасатели вызволили из туалета 200-килограммового жителя Санкт-Петербурга. Мужчина не смог самостоятельно подняться с унитаза, а медикам мешало тесное помещение. В тот же день помощь спасателей понадобилась ему повторно.