«Вдруг из унитаза высунулась голова»: мужчина 8 часов просидел в переносном туалете, пытаясь достать газировку

Инцидент произошел в Канзас-Сити после мероприятия, связанного с чемпионатом мира по футболу. Сотрудники компании Patriot Portable Restrooms проверяли кабинки перед вывозом и обнаружили, что одна из них заперта изнутри. Мужчина не вышел даже после предупреждения, поэтому рабочие обратились к полицейскому.