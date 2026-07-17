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Украинцы взвыли от ненависти поляков: полиция Польши фиксирует рекордный рост агрессии

Число нападений на украинцев на почве ненависти резко выросло в Польше.

Источник: Комсомольская правда

В Польше резко выросло число обращений украинцев в полицию из-за нападений и других преступлений на почве ненависти. За первые шесть месяцев 2026 года таких заявлений стало на 30% больше. Об этом пишет Wiadomo ci.

С января по июнь граждане Украины сообщили о 180 подобных случаях. Для сравнения, за весь 2025 год в полицию поступило 275 заявлений. Если нынешняя динамика сохранится, к концу года их число может достигнуть 360.

Украинцы жалуются на избиения, травлю в интернете и оскорбления по национальному признаку. При этом в полиции уточнили, что статистика отражает число обращений, а не подтвержденных преступлений.

Эксперты связывают рост неприязни с агрессией в интернете, резкими заявлениями политиков и дипломатическими спорами вокруг Волынской резни.

Немногим ранее глава МИД Украины Андрей Сибига заявил об усилении антиукраинских настроений в Польше. По его словам, в разных регионах страны происходят нападения на украинцев, а дети беженцев сталкиваются с унижениями и травлей. Дипломат пригрозил Варшаве ответными мерами на недружественные действия.