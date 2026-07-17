Пермские ученые предложили строить деревянные многоквартирные дома по спирали

Разработка ученых Пермского политехнического университета позволит проектировать и строить многоквартирные жилые дома из многослойных деревянных панелей CLT.
В России строительные нормы с 2019 года допускают возведение из дерева зданий высотой до 28 метров. Однако массовое сооружение подобных объектов так до сих пор и не началось, поскольку таким высоким домам нужно обеспечить дополнительную прочность и жесткость конструкций. Ситуацию может изменить разработка пермских ученых.
Они предложили возводить дома по платформенному типу, когда перекрытие каждого этажа становится основой для следующего, при этом они немного смещаются относительно друг друга, как будто закручиваясь по спирали, а конструкция в то же время не теряет жесткости. Такая схема позволяет создавать не скучные параллелепипеды, а дома произвольной формы — к примеру, «выращивать» динамичные закрученные силуэты, напоминающие дерево, винтовую лестницу или витки ДНК.
Для многоэтажных деревянных зданий ученые разработали три варианта конструктивных систем. В первом выступающие части перекрытий образуют навесы и балконы. Во втором добавляются поперечные стены для повышения прочности. В третьем первые этажи предлагается вообще лишить несущих стен, заменив их колоннами и балками, и организовать открытое пространство для магазина, коворкинга или холла.
— Главное преимущество предложенных вариантов проектирования в том, что они позволяют эффективнее использовать земельный участок, — поясняет кандидат технических наук Ольга Третьякова. — В плотной городской застройке прямоугольные здания часто оказываются негибким решением, а многогранная форма дает больше свободы. Кроме того, возведение деревянных домов опирается на существующие принципы панельного строительства, а значит, не требует разработки сложных индивидуальных узлов с нуля.
В ближайших планах исследователей — масштабное компьютерное моделирование. С помощью цифровых двойников они проверят, как шестигранные дома поведут себя при различных экстремальных нагрузках — от сильных порывов ветра до сейсмических толчков. После этого красивая архитектурная идея превратится в практичную инженерную методику.