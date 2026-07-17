Пермские ученые предложили строить деревянные многоквартирные дома по спирали

Они предложили возводить дома по платформенному типу, когда перекрытие каждого этажа становится основой для следующего, при этом они немного смещаются относительно друг друга, как будто закручиваясь по спирали, а конструкция в то же время не теряет жесткости. Такая схема позволяет создавать не скучные параллелепипеды, а дома произвольной формы — к примеру, «выращивать» динамичные закрученные силуэты, напоминающие дерево, винтовую лестницу или витки ДНК.