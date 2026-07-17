В Перми за двое суток выпало более месячной нормы осадков

На территории Прикамья 16 июля наиболее сильные дожди прошли в Лысьве и Губахе — 19 мм и 18 мм соответственно. В ночь, а 17 июля северные и западные районы края оказались под влиянием поступающего холодного воздуха в тылу уходящего циклона. Дневная температура воздуха не превысит +18 градусов.