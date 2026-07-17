В Хабаровский край на выходных вернётся 30-градусная жара

Синоптики Хабаровского Гидрометцентра ранее прогнозировали: во время прохождения циклона температура в Хабаровском крае опустится до своих характерных для второй декады июля показателей, а после — снова пойдет в рост и будет на пару градусов превышать норму. Это и будет наблюдаться в предстоящие выходные, отмечает ИА «Хабаровский край сегодня».
— В большинство районов Хабаровского края возвращается жаркая погода. На выходных столбик термометра ночью будет показывать +14…+19 °C, днем воздух прогреется до +25…+32 °C. Ветер юго-западный с переходом на восточный 4−9 м/с, местами 8−13 м/с, — уточнили синоптики.
Однако погода будет неустойчивой — по территории края могут пройти кратковременные дожди. Существенные осадки — ливни с грозами — ожидаются в ночь на 18 июля в центральных районах края.
В краевом центре в предстоящие выходные дни будет преобладать погода преимущественно без осадков. Ветер умеренный, юго-западного, восточного направлений.
Ночи довольно теплые — до +16…+19 °C, а дни — жаркие, в пределах +29…+31 °C.