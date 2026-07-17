В Хабаровский край на выходных вернётся 30-градусная жара

Синоптики Хабаровского Гидрометцентра ранее прогнозировали: во время прохождения циклона температура в Хабаровском крае опустится до своих характерных для второй декады июля показателей, а после — снова пойдет в рост и будет на пару градусов превышать норму. Это и будет наблюдаться в предстоящие выходные, отмечает ИА «Хабаровский край сегодня».