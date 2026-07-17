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Владислав Атмахов поддержал «Народную ипотеку» под 3% для нижегородцев

Координатор регионального отделения ЛДПР заявил, что при текущих ставках собственное жилье стало для большинства семей роскошью.

Руководитель фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Нижегородской области Владислав Атмахов поддержал инициативу партии по запуску новой программы «Народная ипотека» со ставкой 3% годовых. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского регионального отделения ЛДПР.

В партии подчеркивают, что при текущей рыночной ставке около 18−19% годовых и средней стоимости квадратного метра готового жилья в Нижнем Новгороде на уровне 163,5 тысячи рублей покупка недвижимости для большинства семей остается недоступной. Новая программа предусматривает кредиты до 6 млн рублей в регионах на срок до 30 лет при первоначальном взносе 15%. Воспользоваться ей смогут нуждающиеся в жилье граждане, молодые специалисты, бюджетники и студенты.

«Позиция ЛДПР однозначна: нужно создавать гражданам России и нижегородцам в частности комфортные условия для жизни. Собственное жильё должно быть нормой, а не роскошью», — отметил Владислав Атмахов.

Ранее сообщалось, что Атмахов запустил официальный канал в MAX.

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