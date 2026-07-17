Владислав Атмахов поддержал «Народную ипотеку» под 3% для нижегородцев

В партии подчеркивают, что при текущей рыночной ставке около 18−19% годовых и средней стоимости квадратного метра готового жилья в Нижнем Новгороде на уровне 163,5 тысячи рублей покупка недвижимости для большинства семей остается недоступной. Новая программа предусматривает кредиты до 6 млн рублей в регионах на срок до 30 лет при первоначальном взносе 15%. Воспользоваться ей смогут нуждающиеся в жилье граждане, молодые специалисты, бюджетники и студенты.