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Власти дали совет белорусам после большого пожара в доме на улице Ленина

Власти обратились к белорусам важным советом после пожара в доме в центре Минска.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель председателя Мингорисполкома Олега Корзун дал совет белорусам после большого пожара в доме на улице Ленина, 9 в Минске. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости».

Напомним, что пожар в жилом доме в центре белорусской столицы начался вечером 28 июня 2026 года (подробнее мы писали здесь). Позднее Следственный комитет сказал, с чего начался пожар.

Замглавы Минска уточнил, что спасатели тушили пожар девять часов. Также Олег Корзун обратил внимание на один важный момент, связанный со страхованием имущества:

— Когда-то эта услуга была очень популярной.

По его словам, сегодня кто-то из белорусов данной услугой пользуется, а кто-то не хочет этого делать. Однако, замечает Корзун, при порче имущества ожидать возмещения ущерба от виновника пострадавшая сторона может на протяжении долгого времени. А страховая сделает все оперативно.

Ранее СК раскрыл причину пожара в жилом доме в центре Минска на улице Ленина.

Тем временем МЧС объяснило, почему пожар в доме в центре Минска тушили водой, а не пеной.

А еще мы собрали, что известно об истории и судьбе старого дома на Ленина 9, который горел в сильную жару в Минске: жилье здесь получала в основном элита.

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