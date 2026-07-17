Власти дали совет белорусам после большого пожара в доме на улице Ленина

По его словам, сегодня кто-то из белорусов данной услугой пользуется, а кто-то не хочет этого делать. Однако, замечает Корзун, при порче имущества ожидать возмещения ущерба от виновника пострадавшая сторона может на протяжении долгого времени. А страховая сделает все оперативно.