В Хабаровске внук похитил деньги у приехавшей в гости бабушки

По версии правоохранителей, потерпевшая — 63 летняя жительница, приехавшая в Хабаровск навестить внука, который проходит обучение в городе. В период пребывания у родственника женщина неоднократно доверяла ему свои банковские карты для совершения бытовых платежей, в связи с чем молодой человек имел доступ к пин кодам и данным для входа в мобильные банковские сервисы. Воспользовавшись отсутствием контроля со стороны пожилой женщины, подозреваемый, пока она спала, осуществил перевод всех её накоплений на свой счёт, после чего удалил уведомления о проведённых операциях. В дальнейшем он заявил бабушке, что не располагает сведениями о пропаже денег. Похищенная сумма — почти 300 тысяч рублей — была израсходована на личные цели.